Москва модернизирует парк техники и строит новые машины, однако по количеству самолетов и вертолетов ВС РФ сильно проигрывают

Россия превосходит США по количеству танков, ожнако у Пентагона существенный перевес в авиации и военно-морских силах. Кроме того, большая часть российских танков не модернизирована, хотя и Москва и делает все возможное, чтобы обновить свой парк, в частности, это касается Т-70Б и Т-80.

Авторы журнала The National Interest задались вопросом, поможет ли большое количество танков и легкобронированной техники одержать России верх в гипотетическом противостоянии с США. На данный момент в ВС РФ эксплуатируется порядка 27 тыс. боевых машин, среди которых 1200 танков. Globalfirepower.com приводит данные по общему количеству танков, включая машины на хранении – 12 тыс. танков против 6 тыс. американских.

NI упоминает модернизированный Т-72Б3 и сравнивает его с "Арамсом", что довольно странно. "Абрамс" Sep V3 последней версии уместнее сравнивать в Т-14 "Армата". Американский танк оборудован самыми современными инфракрасными датчиками, тепловизорами, многофункциональными боеприпасами и эффективной активной защитой. Эти машины уже начали поступать в американскую армию. Российский парк, по словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко в первой половине пополнили 160 танков, но речь идет о модернизированных Т-72Б и Т-80.

Главный вопрос заключается в том, сыграют ли танки решающее значение, особенно, если это устаревшие не модернизированные образцы. Тем более, что по количеству легкобронированной техники США превосходят Россию. Так, у Пентагона 39 тыс. БТР против 27. тыс российских.

Кроме того, США более чем в два раза превосходит Россию по количеству боевых самолетов. У Пентагона в пять раз больше вертолетов. Это означает, что российские танки будут уязвимы с воздуха. Нельзя сбрасывать со счетом и беспилотную авиацию.

По мнению NI, танки помогут России в случае реализации сценария времен холодной войны, когда Т-80 готовили к марш-броску в Европу. Однако в точечных конфликтах такое количество танков может и не понадобиться.