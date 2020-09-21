Машину готовят для китайских спецназовцев

Американский журнал The Drive выложил фотографии загадочных российских вертолетов Ми-171Ш последней модификации для Китая. Машина буквально напичкана современной авионикой и отлично защищена.

О таком Ми-17 многие отечественные вертолетчики могут только мечтать. Кадры машины были взяты из репортажа государственного телевидения Китая, сделанного во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

Как предполагает The Drive, едва заметная маркировка машины и светло-серые цвета говорят о том, что партия вертолетов готовится для сил специального назначения НОАК. Армейские "вертушки" обычно окрашиваются либо в темно-зеленый цвет, либо желто-коричневый.

По данным китайских СМИ, комплектация Ми-171Ш для Пекина включает электро-оптическая турель, броню, современные средства защиты. Предположительно вертолеты получит морская пехота.

В России аналог Ми-171Ш – это Ми-8АМТШ "Терминатор", на котором есть место для 16 десантников. Машина была разработана в 90-х годах, ее главным отличием стала возможность совершать ночные полеты.

Позже на вертолет устанавливалась новая авионика. Что касается Ми-8АМШТ-1, то он оборудован бортовым комплексом обороны Л370Э8 "Витебск". Система защищает экипаж от ракет, например, того же ПЗРК.