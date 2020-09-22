Эксперт: Россия и США максимально близки к ядерной войне

Эксперт: Россия и США максимально близки к ядерной войне
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Все начнется с точечного применения тактического оружия

Порог применения ядерного оружия становится все меньше и меньше, в результате чего российскому флоту просто придется применить ядерное оружие в случае конфликта с США, так иначе он рискует быть потопленным.

Мнение российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра приводит американский военный эксперт Марк Шнайдер. В своей статье для издания RealClearDefense он подробно разобрал новые реалии противодействия США и России, которые могут привести к очень опасным последствиям.

По его мнению, мир столкнулся с серьезной угрозой применения ядерного оружия малой мощности, которое может привести к глобальному ядерному конфликту.

Шнайдер особенно отмечает российское нестратегическое ядерное оружие, которое есть у ВМФ РФ. Эксперт отмечает, что подобного вооружения нет у НАТО, однако он как будто забывает, что США в данный момент разрабатывают ракеты для подводных лодок с ядерными зарядами небольшой мощности. В России это "Калибры". Кроме того, ядерное оснащение может быть у советских ракет, которыми вооружены крейсеры.

Российские военные постоянно проводят учения и демонстрирует лучшие мобилизационные возможности. По мнению Шнайдера, намного лучше, чем НАТО с ее схемой 30-30-30 (30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых кораблей). Москва чуть что сразу же разворачивает свои "Искандер-М", которые опять же, могут быть в ядерном оснащении. Так, в августе этого года после выборов в Беларуси Москва объявила о специальных тактических учений с "Искандерами". Специальные, по мнению Шнайдера, означает, что были задействованы расчеты, имеющие дело с ядерным оружием.

Аналогично тренируются ракетчики РВСН, а также летчики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Как уверяет американский эксперт, Россия практически открыто репетирует начало ядерной войны, как это было во время холодной войны. В 2018 году Россия приняла доктрину, допускающую упреждающий ядерный удар по противнику. Раньше такая была только у США.

Более того, Шнайдер пишет, что Россия могла применить тактическое ядерное оружие в 2014 году, если бы Запад попробовал вернуть Крым Украине. Эксперт приводит слова бывшего министра обороны генерала-полковника Валерия Хелетая, который уверял: российская сторона несколько раз угрожала по неофициальным каналам, что в случае продолжения сопротивления готова применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Шнайдер приводит слова Владимира Путина, который в 2015 году сказал следующее: 50 лет назад улицы Ленинграда научили меня одному – если драка неизбежна, нужно нанести удар первым, пишет "Свободная пресса".

Справедливости ради, стоит отметить, что и США активно работают над созданием тактического ядерного оружия, например, высокоточные бомбы В-61-12 вот-вот должны принять на вооружение. Их смогут брать под крыло не только В-2 и В-21, но и малозаметные F-35. Кроме того, американцы вовсю работают над созданием новых ракет средней дальности, в том числе, с ядерным оснащением.

Александр ИЛЬИН

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