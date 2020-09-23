В Ливии совершил экстренную посадку вертолет ЛНА

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Сегодня, 23 сентября, Ливийская национальная армия в своем официальном аккаунте в Twitter сообщила о том, что их военный вертолёт совершил экстренную посадку.
Вертолёт приземлился недалеко от города Сукна. Согласно отчёту ЛНА, весь экипаж в полном порядке. Уже появилась информация о том, что армия обязательно проведёт подробное расследование произошедшего ЧП. Результаты будут опубликованы Главным командованием по завершении дознания.
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