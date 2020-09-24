СМИ Турции попались на создании фейка о падении вертолета ЛНА в Ливии

СМИ Турции попались на создании фейка о падении вертолета ЛНА в Ливии
Фото: l94/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Журналисты воздержались от публикации опровержения

Турецкие СМИ тиражируют недостоверный материал о вертолете, разбившемся в Ливии. В качестве подтверждения используется фото, сделанное еще в 2018 году. Позднее к распространению фейка подключились и некоторые российские СМИ.

Отправной точкой для вброса турецких информагентств послужила информация, выложенная в фейсбуке генералом так называемого ПНС, представителем командования совместными операциями сил ПНС в Сирте и Джуфре Абдулхади Дарахом.

В своем посте, Дарах заявил, что в центральном районе Ливии произошло крушение вертолета Ливийской национальной армии, на борту которого якобы находились сотрудники частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

Несмотря на явное несоответствие истине поста генерала ПНС, СМИ Турции воздержались от публикации опровержения, равно как и от удаления недостоверных статей. Доказательств связи ЧВК "Вагнера" с катастрофой, также не появилось.

Полина ИВАНОВА

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