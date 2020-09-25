500 кораблей: США строят невиданный флот

500 кораблей: США строят невиданный флот
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Такая армада не снилась даже Рейгану

США планируют увеличить свой количество боевых кораблей до 530. Такого флота у Пентагона еще не было.

Таким образом американцы хотят ответить на действия России и Китая в Мировом океане. Причем Вашингтон больше беспокоит последний, так как Россия отказалась от строительства авианосцев и сконцентрировалась на подлодках и кораблях ближней морской зоны.

С возвращением холодной войны вернулись и программы того времени. В 80-е годы прошлого года США запустили программу "600 кораблей", которая, кстати, была важной частью политической платформы, с которой участвовал в президентских выборах Рейган. Однако у современной программы есть отличия.

Как пишет Defense News, акцент будет делаться не на авианосцы, а на беспилотные корабли и подводные лодки. Кроме того, планируется существенно расширить силы материально-технического обеспечения.

Издание ссылается на слова министра обороны Марка Эспера. В интервью он рассказывал про корабли, которые могут эксплуатироваться с небольшим экипажем, а в какой-то момент – вообще без него. Получается, что технологии воздушных беспилотных аппаратов постепенно перекочевывают на корабли. Экипаж является одной из основных статей расходов для ВМС, и если он будет ограничиваться 10-20 офицерами или того меньше, экономия будет огромной.

Согласно отчетам, в США хотят построить 65-87 больших беспилотных надводных кораблей, не считая эсминцев, десантных кораблей, корветов и легких авианосцев.

На новых кораблях установят новые пусковые установки вертикального пуска, которые превзойдут старые по огневой мощи.

Александр ИЛЬИН

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