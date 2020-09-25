Ракета С-400 едва не рухнула на военных - видео

Ракета С-400 едва не рухнула на военных - видео
Фото: Денис Беляев/Минобороны РФ/ТАСС
На учениях произошло ЧП

В интернете появилось видео нештатной ситуации при запуске зенитно-ракетной системы. На видео, которое опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель" видно, что ракета вышла из пускового контейнера, но почему-то не полетела дальше, а зависла в воздухе на высоте примерно тридцати метров, видимо, не включился маршевый двигатель. Для военных это оказалось полным сюрпризом, однако они быстро соориентировались и спрятались за тягачом.

Как предполагает телеграм-канал, видео могло быть снято два дня назад во время стрельб С-400 на полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках учений "Кавказ – 2020". По другим данным, стрельба велась две недели назад и не из С-400, а С-300 – оба комплекса внешне похожи.

Судя по местности, большая вероятность, что зенитчики работали на полигоне Ашулук, не факт, что пару дней назад. 15 сентября Минобороны опубликовало видео боевых пусков зенитных управляемых ракет из С-400. Комплексы отражали "массированный ракетный авиационный удар в условиях воздействия активных радиопомех условного противника". Местность на двух видео практически идентичная.


Александр ИЛЬИН

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