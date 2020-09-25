В США готовятся "принимать" российские "Калибры"

Американским зенитчикам удалось сбить мишень, изображавшую крылатую ракету на рекордно низкой высоте.

Огонь велся из норвежской системы NASAMS, для которой используются ракеты AIM-120. Однако defense News уточняет, что для этих целей была разработана специальная ракета, сочетающая в себе компоненты AIM-120C-7 и RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile.

Испытания проходили 3 сентября на острове Санта-Роза у побережья Флориды. А вообще, что интересно, NASAMS прикрывают столичный Вашингтон вместе с истребителями F-16.

Роль крылатой ракеты сыграл дрон BQM-167 Skeeter. В пресс-релизе ВВС США говорится, что это эти испытания вошли в историю, так как была уничтожена мишень на предельно малой высоте, однако не уточняется на какой именно.

Как известно, крылатые ракеты опасны именно тем, что летят низко над землей, и их не засекают радары. Поэтому разработчики стараются создать ЗРК, который захватит мишень на максимально низкой высоте. Например, российский "Тор" может поражать цели на минимальной высоте 10 метров, "Панцирь-С1" – 15 метров. С-400 – система средней и большой дальности, поэтому крылаты ракеты – это не ее профиль.