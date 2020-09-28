Баку использует "Солнцепеки" и турецкие беспилотники

Ереван и Баку опубликовали новые видео уничтожения техники друг друга. Минобороны Азербайджана выложило видеоролик, как турецкие беспилотники Bayraktar TB2, уже доказавшие свою эффективность в на Ближнем Востоке, поражает два танка вооруженных сил Армении, причем один в движении.





А ответ Ереван опубликовал видео, где, по предположению телеграм-канала "Военный обозреватель", одна противотанковая ракета попадает в военный "КамАЗ", а затем в целую колонну бронетехники. При этом видно, как в сторону разбегаются солдаты, и часть из них остается на земле.





Некоторую путаницу внесло видео тройки МиГ-29, низко пролетающих над жилыми домами. По одним данным, оно было снято в окрестностях Еревана, по другим, в небе Азербайджана. Знаки государственной принадлежности на истребителях разглядеть невозможно. МиГ-29 есть в составе ВВС Азербайджана. У Армении всего четыре Су-30СМ, а больше всего Су-25 "Грач" – 14, считая один учебно-боевой.





Ранее Минобороны Армении опубликовало кадры, где азербайджанские ТОС-1А "Солнцепек" работают по целям на территории Нагорного Карабаха.



