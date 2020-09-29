Летчик турецкого F-16 сбил армянский Су-25

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Турецкий истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, пилот героически погиб. По данным ведомства, истребители F-16 вылетели из аэропорта Гянджа Азербайджанской Республики сегодня в 10:30.
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