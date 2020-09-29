Летчик турецкого F-16 сбил армянский Су-25

Летчик турецкого F-16 сбил армянский Су-25
Фото: Louai Barakat/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пилот штурмовика погиб

Турецкий истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, пилот героически погиб. По данным ведомства, истребители F-16 вылетели из аэропорта Гянджа Азербайджанской Республики сегодня в 10:30.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Повторный карантин из-за коронавируса: эксперт озвучил последствия

Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей