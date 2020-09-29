США: Москва "играет мускулами" в Черном море

Боевые пуски крылатых ракет "Калибр" в ходе учений "Кавказ-2020" являются очередной демонстрацией боевой мощи России и новых технологий. С точки зрения журнала The National Interest, это одно из наиболее интересных событий в рамках учений, за которыми внимательно следит Североатлантический альянс.

Сообщается, что подводная лодка "Колпино" проекта 636.6 "Варшавянка" запустила "Калибр" из подводного положения и уничтожила мишень на расстоянии 100 морских миль или 185 километров. Стоит отметить, что это очень мало для "Калибров", так как эта ракета способна поразить цель на расстоянии 2,5 тыс. километров, что и было продемонстрировано во время Сирийской кампании. Что касается дальнобойных "Калибр-М", то они предположительно будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. километров.

Минобороны опубликовало видео запуска ракеты с подлодки. При этом, по данным ведомства, дроны зафиксировали попадание в цель. Однако на видео этого нет. В отличии от украинских военных, которые ранее показали попадание своей ракеты Р-360 от комплекса "Нептун" в надводную мишень, их российские коллеги в упор не показывают поражение ракетой цели, хотя это было бы очень интересно.

Также стрельбы произвели ракетный крейсер "Москва", малые ракетные катера "Вышний Волочок" и "Орехо-Зуево", а также четыре ракетных катера – "Набережные Челны", "Ивановец", "Шуя" и Р-60. По мнению NI, Россия дает понять НАТО, что будет защищать Крым с помощью кораблей, авиации и береговой артиллерии. Украинский флот не сможет нанести существенный урон Черноморскому, однако, скажем, американский вместе с турецким – вполне.