Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
Армия Азербайджана нанесла удар по системе С-300 сил Армении, расположенной на линии фронта в пределах НКР. Об этом сообщили в азербайджанском Минобороны.
Отмечается, что во время конфликта в Шушакенде, где в настоящее время проводятся боевые действия, армянскую ЗРК удалось вывести из строя.
До этого Баку сообщал, что С-300 ВС Армении, призванные защищать Ереван с воздуха, направили в сторону боевых действий, сообщает РИА "Новости".
Также азербайджанская сторона заявляла, что готова уничтожить армянские ЗРК в случае их использования в боевых действиях.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил ранее с заявлением о том, что мирных переговоров с армянской стороной по вопросу Карабаха не последует. Также он сообщил, что Баку таким образом дает адекватный ответ на "агрессию" в НКР.
Судно направляется в немецкий порт
Президент РФ отметил, что борьба с инфекцией еще не закончена