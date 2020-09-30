ЗРК уничтожили на линии соприкосновения

Армия Азербайджана нанесла удар по системе С-300 сил Армении, расположенной на линии фронта в пределах НКР. Об этом сообщили в азербайджанском Минобороны.

Отмечается, что во время конфликта в Шушакенде, где в настоящее время проводятся боевые действия, армянскую ЗРК удалось вывести из строя.

До этого Баку сообщал, что С-300 ВС Армении, призванные защищать Ереван с воздуха, направили в сторону боевых действий, сообщает РИА "Новости".

Также азербайджанская сторона заявляла, что готова уничтожить армянские ЗРК в случае их использования в боевых действиях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил ранее с заявлением о том, что мирных переговоров с армянской стороной по вопросу Карабаха не последует. Также он сообщил, что Баку таким образом дает адекватный ответ на "агрессию" в НКР.