Азербайджанцы назвали советские ракетные комплексы некачественными

Азербайджанцы назвали советские ракетные комплексы некачественными
Фото: AP/TASS
Досталось армянским "Точка-У", которые якобы задействовали в Карабахе

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в применении тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Нагорном Карабахе. При этом в Баку уверяют, что из-за "низкого качества военной техники" противника три из выпущенных ракет не взорвались. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства республики.

Однако позже телеграм-канал "Военный обозреватель" написал, что на опубликованной Минобороны Азербайджана фотографии была изображена хвостовая часть РСЗО "Смерч", которую в Баку выдавали за остатки ракеты "Точка-У". Позже снимок был удален, однако остался скриншот. Стоит отметить, что "Точка-У" есть и на вооружении Азербайджана, поэтому подобные заявления могут стать поводом для их применения.

Ранее азербайджанцы опубликовали новое видео поражения танка вооруженных сил Армении с беспилотника Bayraktar TB2. Также в СМИ выложили ролик, где наносится удар по грузовику с военными, причем утверждается, что это резервисты.

Кроме того, азербайджанцы уверяют, что нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Вооруженных сил Армении, и противник якобы понес потери в живой силе и военной технике.

Александр ИЛЬИН

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