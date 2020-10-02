Истребитель испытывают на базе ГЛИЦ в Ахтубинске

В России впервые показали полет на истребителе Су-57 из кабины. Соответствующие кадры опубликовал "Первый канал" в репортаже из Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова (ГЛИЦ) в Ахтубинске.

До этого на самолет можно было посмотреть на международном авиасалоне МАКС, однако камеры журналистам устанавливать в кабине еще не разрешали. Внутри истребитель выглядит не таким современным, как тот же F-35, однако летные характеристики самолета, действительно, поражают: истребитель очень маневренный и обладает бешеным разгоном.

Полет совершал Герой России, начальник ГЛИЦ генерал-майор Радик Бариев. Летчик подчеркнул, что испытатели делают все, чтобы полностью раскрыть потенциал истребителя, который лично он считает лучшим в своем классе.

На данный момент пилоты летают на прототипах Су-57, а первый серийный истребитель должен поступить в строевые части ВКС в этом году. Ранее Минобороны выкладывало фотографии сборки машины.

Программа в очередной раз была "приторможена", когда в декабре прошлого года потерпел аварию первый серийный образец истребителя из-за проблемы с системой управления. После этого было решено продолжить испытания, чтобы наверняка исключить подобные ЧП. Всего Минобороны заказало 76 истребителей Су-57.