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Вооруженные силы Армении полностью приведены в состояние боеготовности. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны страны.
Отмечается, что в воинских частях развернули пункты приема для военнослужащих и боевой техники. Силы Армении заняты пополнениями отрядов, которые дислоцированы на оборонительных рубежах, передает "Интерфакс".
Ранее в военном ведомстве Армянской республики заявили, что во время боевой операции в районе Карабаха военнослужащие вывели из строя два военных борта азербайджанских сил.
2 октября в МИД Армении сообщили, что Ереван готов к обсуждению прекращения боевых действий на территории Карабаха. Армянская сторона изъявила желание о сотрудничестве с представителями ОБСЕ в зоне военного конфликта.
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