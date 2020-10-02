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Кровопролитие
в Нагорном Карабахе продолжается. Сегодня представители Министерства обороны Армении
сообщили, что в районе конфликта были сбиты еще пять самолетов азербайджанских военных
сил
и три
вертолета.
Об этом со ссылкой на оборонное ведомство Армении пишет РИА "Новости".
Ранее в СМИ появилась информация, что в военном конфликте Азербайджан применил израильский ракетный комплекс. По мнению экспертов, именно это оружие Баку использовал для подрыва моста, соединяющего Армению и Карабах.
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