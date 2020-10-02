В районе Карабаха сбиты несколько азербайджанских самолетов - Армения

Также крушение потерпели вертолеты республики

Кровопролитие в Нагорном Карабахе продолжается. Сегодня представители Министерства обороны Армении сообщили, что в районе конфликта были сбиты еще пять самолетов азербайджанских военных сил и три вертолета.

Об этом со ссылкой на оборонное ведомство Армении пишет РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация, что в военном конфликте Азербайджан применил израильский ракетный комплекс. По мнению экспертов, именно это оружие Баку использовал для подрыва моста, соединяющего Армению и Карабах.

Ольга ФЕДОРОВА

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