На Западе нашли новое доказательство готовящейся заварушки в Незалежной

Закаленные в боях российские наемники перебрасываются из Африки в страны Восточной Европы, в том числе на Украину. С таким сообщением вышло американское издание The Daily Beast.

Газета ссылается на источники в Центральной Африканской Республике (ЦАР), откуда дескать российские военные, в том числе служащие ЧВК "Вагнер", десятками уезжают в Европу и даже "прямиком на Украину".

Некоторые офицеры ЦАР, впрочем, отметили, что отъезд иностранных военных может объясняться плановой ротацией кадров. Однако издание связывает эту ситуацию с эскалацией напряженности у границ Незалежной.

"На прошлой неделе киевская военная разведка заявила, что Москва проводит "активную вербовку наемников", которых направляют в Донбасс",

– говорится в статье. Авторы утверждают, что в ближайшее время находящиеся на в странах южнее Сахары военные из России и Белоруссии будут отозваны и направлены на Украину.

Ранее на Западе ввели санкции против российских компаний, которые могут быть связаны с ЧВК "Вагнер". В ответ Москва внесла в свой черный список руководителей европейских ЧВК.