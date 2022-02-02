Варшаве рассказали, почему натовские системы ПВО уязвимы перед нашими ОТРК

Признание польского генерала Вальдемара Скшипчака об уязвимости западных ПВО перед российскими ОТРК "Искандерам" является всего лишь констатацией давно известного факта. Об этом заявил главред журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Он рассказал об особенностях ракет, которые используются этим комплексом и так пугающим поляка.

"У "Искандеров" два типа ракет: баллистические и крылатые. По обоим типам ракет западные комплексы ПРО работают неэффективно", – заметил "ПолитРоссии" журналист.

Крылатые летят на очень низкой высоте, вследствие чего у иностранных систем противовоздушной обороны возникают проблемы с их перехватом, пояснил Коротченко. Кроме того, комплексы НАТО не способны будут перехватить российские ядерные баллистические ракеты при возможном массированном ударе.

Ранее Скшипчак в интервью порталу Fakt пожаловался на то, что ПВО западных стран уязвимы перед нашими ОТРК "Искандер-М". По его словам, эти комплексы устойчивы к ПРО Североатлантического блока. Если "Искандеры" появятся у порога Польши, то Варшаве не сможет себя защитить.

"У нас нет систем, чтобы их сбить. Я даже не знаю, если бы у нас были Patriot, справились бы мы или нет", – сокрушался Скшипчак.

Напомним, западные СМИ неоднократно писали, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" размещен в Калининградской области, что вызывает страх и трепет не только у поляков, но и коллективного НАТО в целом. В январском интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет с кем бы то ни было обсуждать вопрос возможного вывода вооружений с территории Калининградской области, пишет RT.

