Сражавшийся в Донбассе военный призвал не недооценивать врага

На Украине разные деятели продолжают пугать население "вторжением" России, предсказывая сценарии захвата Москвой тех или иных частей соборной. И пока всяческие посланцы из-за рубежа своим новым постмайданным друзьям внушают, что украинцы должны до последней капли крови сражаться за демократические западные ценности, местные военные специалисты пытаются остудить победоносные заявления властей страны и импортных союзников.

Так, бывший замкомандующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос считает, что ВС РФ смогут организовать молниеносный захват Киева, до последнего момента не вторгаясь в пределы Незалежной. Об этом он поведал в эфире канала "Апостроф".

Украинский военный предполагает, что наступление Москва начнет с применения высокоточного оружия с дальних рубежей от соборной, после чего пойдет процесс передислокации войск. Он обратил внимание на то, как быстро Россия перебросила "передовой эшелон", когда это понадобилось Казахстану в начале января из-за массовых беспорядков в Республике.

"Практически идеально, как военные они сделали классно. Они это тренируют, они знают свои маневры, они знают, что вокруг Киева семь аэродромов, на которые непосредственно могут быть высажены передовые отряды на вертолетах", – сказал пан Кривонос.

Он отметил, что от границы до столицы Украины можно долететь на минимальной высоте за 40 минут, причем средства ПВО не отследят самолеты. Параллельно другие подразделения ВС РФ выведут из строя зенитно-ракетные комплексы, расположенные вокруг Киева, что осуществить не так уж сложно.

"Там люди обученные – не надо на войне недооценивать врага", – подчеркнул пан Кривонос.

Кроме того, генерал сообщил о катастрофических проблемах, связанных с численностью Вооруженных сил неньки, обвинив высшее военное руководство в мухлеже. По его данным, реальный состав ВСУ значительно расходится с теми цифрами, которые представлены в армейских отчетах.

"Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам, и они, дай бог, если на уровне 50-60%", - заявил военный.

Он добавил, что из рядов украинской армии за пять лет уволились 130 тыс солдат и офицеров.

Пан Кривонос периодически критикует действующие власти то по поводу реального состояния ВСУ, то из-за "пустоты" на границе между Украиной и Белоруссией, поскольку считается, что Москва якобы будет наступать, в том числе, и оттуда.

Что касается периода "захвата", то в 2021 году генерал признал, что российская армия в состоянии за шесть часов колонной дойти от Сум до Киева, результатом чего станет капитуляция правительства страны.

