Англичане сопроводили над Северным морем бомбардировщики Ту-95 и Ту-142

Истребители ВВС Соединенного Королевства были подняты в воздух для перехвата четырех российских самолетов над Северным морем. Об этом сообщает Independent со ссылкой на Военно-воздушные силы Великобритании.

Издание отмечает, что британские "Тайфуны" должны были перехватить четыре российских бомбардировщика типа "Медведь" "на фоне напряженности на Украине". Речь, судя по всему, идет о самолетах Ту-95 и Ту-142.

Согласно публикации, истребители вылетели с авиабазы Лоссимут, что на северо-востоке Шотландии, для перехвата не опознанных объектов, которые приближались к воздушному пространству Великобритании.

Самолеты сопроводили из зоны интересов Туманного Альбиона через несколько часов после возвращения премьер-министра страны Бориса Джонсона из Киева, говорится в сообщении.



Подчеркивается, что "Медведи" не входили в воздушное пространство Соединенного Королевства.

Напомним, накануне Джонсон побывал в гостях у президента Украины Владимира Зеленского с рабочим визитом. Оба они после переговоров на совместном брифинге вчера наговорили много интересных вещей, большая часть которых была посвящена мифическому "вторжению" России в Незалежную и планов по выполнению киевским режимом Минских соглашений.

В частности, Джонсон традиционно грозил Москве санкциями, если "только нога российского солдата" вступит в соборную. А "взрослый хлопчик" Зеленский и вовсе заявил, что не помнит, кто подписывал минские договоренности, объявил, что они ему вовсе не нравятся и пожаловался на разночтения у всех сторон в первоочередности выполнения пунктов документа.

