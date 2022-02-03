На юго-востоке Украины накалилась обстановка

Вооруженные силы Украины применили против Донбасса оружие, полученное недавно от стран НАТО. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Она указала, что вооружения и военные инструкторы, прибывающие на Украину с Запада, "не растворяются в воздухе" – их уже используют против неподконтрольных Киеву сил.

"В частности, в Еленовке электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров. Это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла",

– сообщила Никонорова в интервью РИА "Новости".

По ее словам, Запад занимается не урегулированием ситуации на юго-востоке Украины, а напротив, подталкивает Киев к вооруженной агрессии. Обстановка накаляется с каждым днем. По данным разведки ДНР, Украина уже перебросила к линии соприкосновения 120 тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно, что США, Великобритания, Польша и другие страны НАТО организовали поставки вооружений Незалежной. Причем срок годности многих боеприпасов подходит к концу. По оценке военных экспертов, Запад это делает не только с целью избавиться от устаревшего оружия – таким образом он провоцирует Киев скорее начать военную операцию против ДНР и ЛНР, пока боеприпасы не пришло время списывать.

Накануне Пентагон подтвердил, что направил в страны Восточной Европы тысячи американских военнослужащих, еще несколько тысяч остаются в США, но готовы вылететь в любой момент.