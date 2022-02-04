Москва продолжает оказывать поддержку Дамаску

Сегодня, 4 февраля, стало известно, что несколько крупногабаритных десантных кораблей российского флота прибыли в Сирийскую Арабскую Республику.



Как отмечает телеканал "360", в военном отряде – целых шесть мощных боевых судов. Военная техника была выделена из Северного и Балтийского флота Российской Федерации. Сейчас она находится в пункте российского ВМФ в сирийском Тартусе.

К слову, на днях американцы провели контртеррористическую операцию в Сирии. Как сообщил главнокомандующий США Джо Байден, его бойцам удалось ликвидировать лидера крупнейшей террористической группировки, передает интернет-издание URA.RU.