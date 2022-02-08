Часть помещений военного объекта находится глубоко под землей

Северная Корея обустроила новую военную базу для запуска, хранения и зарядки межконтинентальных баллистических ракет в 25 километрах от границы с Китаем. Об этом сообщили в Центре стратегических и международных исследований США. Свои заключения американские аналитики основывают на спутниковых снимках, сделанных в январе 2022 года.

В отчете Центра указывается, что база близ деревни Хеджуни не фигурирует в соглашениях по денуклеаризации КНДР, заключенных в свое время между Пхеньяном и Вашингтоном. Однако подозрения, что в этом месте может быть расположен военный объект, у американских экспертов возникали еще 20 лет назад.

Скорее всего, базу в Хеджуни начинали строить, но затем заморозили, а сейчас довели до ума. По оценке экспертов США, подземная часть базы представляет собой бетонные укрепления длиной около 35 м. Там могут размещаться мобильные ракетные пусковые установки.

Особое внимание эксперты обратили на удачное расположение базы. Поскольку она находится рядом с границей КНР, это предохраняет ее от превентивного удара противника – Запад будет попросту бояться ее бомбить, чтобы случайно не попасть по китайской территории.

В январе в Японском море упал с неба неопознанный объект. В Японии заявили, что это была ракета, пущенная с территории КНДР. Как выглядит, предположительно, самая мощная разработка Северной Кореи, эксперты судят по кадрам военного парада в Пхеньяне.

Переговоры лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа о денуклеаризации Корейского полуострова состоялись в феврале 2019 года. Стороны не смогли прийти к согласию. Как написали потом южнокорейские СМИ, нескольких высокопоставленных чиновников в Пхеньяне позже расстреляли за плохую подготовку к саммиту лидеров.