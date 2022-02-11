Как гражданские IT-специалисты помогают укрепить мощь армий

Миллионы долларов, которые США и НАТО тратят на организацию хакатонов, быстро окупаются

В 2021 году количество кибератак в интернете выросло вдвое. Причем, если раньше основными целями хакеров были банки и энергетические компании, то теперь массовые атаки направлены против военных и гражданских объектов, сообщает исследовательский центр CheckPoint.

Одним из резонансных случаев стал взлом системы Министерства юстиции США, в результате чего информация из 3% ящиков электронной почты, в том числе сотрудников разведки и управления по борьбе с наркотиками, попала в чужие руки. Атакам хакеров подвергались в прошлом году Минобороны Бельгии, сайт Минобороны России.

Чтобы выявить уязвимости и нивелировать угрозы, военные разных стран все чаще привлекают гражданских специалистов и даже еще студентов. Для этого организуют цифровые хакатоны – некие площадки для мозгового штурма. Перед айтишниками ставят задачу, за решение которой платят хорошее вознаграждение.

Примером может служить хакатон, который с 2016 года проводит Пентагон. Он называется "Взломай армию" (Hack the Army). Участникам предлагается найти "дыры" в киберзащите разных официальных ресурсов. Надо сказать, "легальные хакеры" успешно справляются с задачей. Так, в 2021 г. они смогли обнаружить 238 уязвимых мест, 102 из которых были признаны критическими.

В Индии пошли дальше: они не только предложили участникам хакатона, который в 2021 г. проводил Военный колледж Университета Раштри, обнаружить потенциальные киберугрозы, но и написать программы, защищающие от атак в Интернете, а также найти способы восстановления контроля над компьютерными системами, которые хакеры смогли взломать.

Впрочем, укрепление кибербезопасности – далеко не единственная задача, которую страны решают с помощью цифровых хакатонов. Минобороны Великобритании, например, в прошлом году поставило перед сторонними программистами цель разработать систему, которая помогала бы находить оптимальные пути для военных конвоев. Победителем хакатона стала американская компания Maxar. Она разработала программу, которая позволяет детально визуализировать местность и прокладывать путь с учетом характеристик конкретной техники и возможных засад противника.

Для Пентагона в свое время приглашенные айтишники решали вопрос оптимизации пайков военнослужащих, чтобы еда была сбалансирована, питательна и соответствовала окружающей среде, где солдаты несут службу. В итоге в Минобороны США значительно сократили расходы на армейские пайки, а предложившие лучшие цифровые решения команды получили по 6 тысяч долларов призовых.

"Министерство обороны – это крупная и динамично развивающаяся организация, но в нее входит лишь малая часть населения США. Мы хотим услышать идеи и использовать творческий потенциал студентов и профессионалов IT-отрасли, чтобы помочь Минобороны найти новые решения для применения искусственного интеллекта, которые сделают нас более защищенными и эффективными",

– высказался управляющий директор Сети инноваций в области национальной безопасности, являющейся подразделением Пентагона, Морган Пламмер.

Это объясняет готовность США и других развитых стран тратить миллионы на организацию цифровых хакатонов и выплату наград участникам. Независимые специалисты в области программирования способны взглянуть на проблему свежим взглядом и предложить нестандартные решения там, где штатные команды годами идут про проторенному пути.

Точные данные, сколько из военного бюджета США уходит на подобные "мозговые штурмы", не публикуются. Но приблизительно это обходится Пентагону в 11,6 млн долларов в год (остальные члены НАТО, кстати, в совокупности тратят на хакатоны примерно столько же). При этом расходы того же Пентагона на кибербезопасность раньше исчислялись миллиардами долларов, а сейчас за счет внедрения идей участников цифровых хакатонов удается экономить миллионы, причем безопасность систем в Сети стала надежнее. Если так пойдет дальше, то вскоре расходы на цифровые хакатоны займут отдельную строку в бюджетах военных ведомств западных стран.

О том, как в России и Китае привлекают внештатных IT-специалистов на помощь военным, известно мало. В январе 2022 года появилась информация, что Минобороны РФ проводит хакатон в технополисе "Эра": 14 команд решали задачи, связанные с компьютерной обработкой и анализом данных. По данным телеканала "Звезда", это – первый подобный опыт в РФ. Но специалисты склоняются к мнению, что за подобными соревновательными площадками будущее современной системы обороны.