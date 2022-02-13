Эксперт объяснил бегство американской подлодки от Курил

Эксперт объяснил бегство американской подлодки от Курил
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Судно обнаружили в акватории перед переговорами Путина и Байдена

Военный эксперт Дмитрий Литовкин полагает, что во время инцидента с подводной лодкой США типа "Вирджиния" вблизи Курильских островов американские военные решили бежать, поскольку испугались потенциальных рисков. Своим мнением он поделился с "Пятым каналом".

Напомним, за пару часов до переговоров Владимира Путина с Джо Байденом субмарина ВМС США устроила провокацию вблизи острова Уруп. На перехват отправились противолодочные самолеты Ил-38 и фрегат "Маршал Шапошников" – в результате подлодка покинула область. Позже, комментируя инцидент, в Вашингтоне заявили, что сообщения из Москвы "не являются правдивыми".

Литовкин полагает, что из ситуации Штаты могут с легкостью выкрутиться – даже если признают факт провокации, власти заявят, что не признают суверенитета России над регионами, поэтому вошли в данную акваторию. Однако в случае с подлодками действует негласное правило "не пойман – не вор". 

"Если бы мы утопили эту лодку, тогда бы они предъявляли претензии, что в территориальных водах России утонула их лодка… То есть риторика бы поменялась диаметрально сразу", – пояснил эксперт.

Единственный главный вывод, который стоит сделать из происшествия – это доказательство высоких навыков российских военных. Подлодки типа "Вирджиния" являются одними из самых современных в арсенале ВМС США, обнаружить которые крайне трудно. 

Отправившийся на перехват "Маршал Шапошников был оснащен новейшим противолодчным комплексом "Ответ", который мог по щелчку пальцев затопить американскую субмарину. Эксперт полагает, что военные США, осознав риски, поспешили бежать – "Вирджиния" включила самоходный имитатор и на полном ходу ретировалась.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость340121
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Агдаш
Фильтруй базар там Люди.
А что им угрожает ? Торпедируют корыто и уплывут
Агдаш
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Гость340121
Эх, надо было отправить этого Шапошникова туда же куда и Курск
Фильтруй базар там Люди.
Гость340121
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Эх, надо было отправить этого Шапошникова туда же куда и Курск
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