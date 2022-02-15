Соответствующий приказ отдали в Минобороны

После завершения учений подразделениям ЮВО и ЗВО поручили вернуться на пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Военные начнут отправление во вторник, 15 февраля.

Напомним, согласно заявлениям в западных СМИ, в среду, 16 февраля, Россия должна начать "вторжение" на Украину.