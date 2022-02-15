Курс рубля
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
836 новости
После завершения учений подразделениям ЮВО и ЗВО поручили вернуться на пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.
Военные начнут отправление во вторник, 15 февраля.
Напомним, согласно заявлениям в западных СМИ, в среду, 16 февраля, Россия должна начать "вторжение" на Украину.
Специалисты предложили два сценария сакций Запада против Москвы
Попытку дипломата развеять ложные страхи британцы восприняли за угрозу