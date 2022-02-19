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Сегодня, 19 февраля, российский лидер Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания, которые часто называют "ядерной триадой".
Компанию на важном с военно-стратегической точки зрения мероприятии нашему главнокомандующему составил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лидеры двух братских государств наблюдают за запусками мощнейших баллистических ракет из специализированного ситуационного центра.
Отмечается, что отработка боевых маневров носит плановый характер и не должна вызывать никакой обеспокоенности.
Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление
Инцидент произошел в километре от границы с Украиной