Украинские силовики обстреляли Донбасс из "Градов"

Мощная техника не применялась в конфликте с 2018 года

Ситуация на территории донбасских республик серьезно обострилась. Сегодня, 22 февраля, стало известно, что украинские силовики впервые с 2018 года использовали реактивные системы залпового огня "Град", чтобы провести обстрел Донецка.

Представители добившейся независимости республики пока не сообщили, есть ли жертвы в результате массированной атаки со стороны Украины.

Напомним, во вторник Совфед ратифицировал с республиками Донбасса договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Как отмечает издание "МИР24", сенаторы единогласно поддержали данный документ.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

Судно направляется в западную Европу

Санкции после признания ДНР и ЛНР: чего ждать россиянам

В мире есть страна, которая уже прошла подобный путь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей