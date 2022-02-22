Мощная техника не применялась в конфликте с 2018 года

Ситуация на территории донбасских республик серьезно обострилась. Сегодня, 22 февраля, стало известно, что украинские силовики впервые с 2018 года использовали реактивные системы залпового огня "Град", чтобы провести обстрел Донецка.



Представители добившейся независимости республики пока не сообщили, есть ли жертвы в результате массированной атаки со стороны Украины.

Напомним, во вторник Совфед ратифицировал с республиками Донбасса договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Как отмечает издание "МИР24", сенаторы единогласно поддержали данный документ.