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Ситуация на территории донбасских республик серьезно обострилась. Сегодня, 22 февраля, стало известно, что украинские силовики впервые с 2018 года использовали реактивные системы залпового огня "Град", чтобы провести обстрел Донецка.
Представители добившейся независимости республики пока не сообщили, есть ли жертвы в результате массированной атаки со стороны Украины.
Напомним, во вторник Совфед ратифицировал с республиками Донбасса договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Как отмечает издание "МИР24", сенаторы единогласно поддержали данный документ.
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