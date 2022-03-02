ВВС Америки заказали оружие на основе пушки THOR

Американские военные хотят принять на вооружение новые системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. ВВС США уже заключили с компанией Leidos соответствующий контракт. Об этом сообщает издание Defence News.

Лаборатория займется разработкой нового вида оружия по борьбе с дронами. Опытный образец комплекса получил название Mjölnir. В нем применят усовершенствованные технологии пушки-излучателя THOR. Это является своеобразной отсылкой к мифическому молоту скандинавского бога Тора.

Современная система сможет выводить из строя БПЛА малого размера при помощи микроволн. По сути, Mjölnir – это средство радиоэлектронной борьбы. Его разработка обойдется американским военно-воздушным силам в 26 миллионов долларов. Контракт с конструкторским бюро уже заключен.

Прототип современного комплекса станет доступен военным уже в следующем году, а его разработка начнется весной. Опытный образец будет отличаться излучателем с мощностью больше, чем у предшественника – пушки THOR. Однако конструкторы применят аналогичные технологии микроволнового излучения.

Авторы статьи подчеркнули, что в ВВС США считают новую систему потенциальной "убийцей дронов". По их словам, руководитель проекта THOR называет свое детище весьма успешным оружием, поэтому принято решение сохранить старые технологии.