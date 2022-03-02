США пригрозили врагам "молотом Тора"

США пригрозили врагам "молотом Тора"
Фото: depositphotos.com
ВВС Америки заказали оружие на основе пушки THOR

Американские военные хотят принять на вооружение новые системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. ВВС США уже заключили с компанией Leidos соответствующий контракт. Об этом сообщает издание Defence News.

Лаборатория займется разработкой нового вида оружия по борьбе с дронами. Опытный образец комплекса получил название Mjölnir. В нем применят усовершенствованные технологии пушки-излучателя THOR. Это является своеобразной отсылкой к мифическому молоту скандинавского бога Тора.

Современная система сможет выводить из строя БПЛА малого размера при помощи микроволн. По сути, Mjölnir – это средство радиоэлектронной борьбы. Его разработка обойдется американским военно-воздушным силам в 26 миллионов долларов. Контракт с конструкторским бюро уже заключен.

Прототип современного комплекса станет доступен военным уже в следующем году, а его разработка начнется весной. Опытный образец будет отличаться излучателем с мощностью больше, чем у предшественника – пушки THOR. Однако конструкторы применят аналогичные технологии микроволнового излучения.

Авторы статьи подчеркнули, что в ВВС США считают новую систему потенциальной "убийцей дронов". По их словам, руководитель проекта THOR называет свое детище весьма успешным оружием, поэтому принято решение сохранить старые технологии.

Источник: Defence News ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей