Первыми пойдут мужчины до 30 лет

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук пояснил, как будет проводиться мобилизационный призыв. По его словам, решение принимается указом президента РФ, который подготавливается достаточно долго.

В первую очередь призывают в армию по мобилизации мужчин до 30 лет. Далее идет категория от 30 до 45 лет. В третью очередь попадают мужчины от 45 до 50, а в последнюю – до 60 лет. Более старшее поколение в боевых действиях не участвует, пишет URA.RU.

Военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что обязательным условием мобилизации является нападение на страну при объявлении войны.

"Но Украина войну не объявила, газопровод работает. Зато у себя проводит третью волну мобилизации, вплоть до возрастов, которые должны сидеть на пенсии и нянчить внуков", – отметил он.

Матвейчук полагает, что слухи о мобилизации – фейк. По его словам, перед подписанием соответствующего указа проходит несколько этапов согласования. Сперва просчитывают экономические потери, поскольку людей придется оторвать от работы. Затем идет подсчет, сколько человек можно призвать. Решение принимает Госдума, Федеральное Собрание, а после всего – президент страны.

Военный отметил, что ситуация на западной и южной границах сейчас сложная. В этой связи могут развернуть дополнительные силы реагирования – тогда вероятен призыв на сборы от месяца до полугода.

В Кремле, комментируя появившиеся в СМИ сведения, назвали слухи о вероятной мобилизации армии после 9 мая чушью.