Китайские истребители зашли в зону ПВО Тайваня - СМИ

Китайские истребители зашли в зону ПВО Тайваня - СМИ
Zhang Nan/www.globallookpress.com
От Пекина комментариев нет

Министерство обороны Тайваня заявило о поднятии воздушных сил в воздух. Причиной стало появление в воздушном пространстве восемнадцати самолетов ВВС Китая, сообщает Al Arabiya News.

Тайбэй заявил, что авиация Китайской Народной республики вошла в зону ПВО. В ответ были подняты силы воздушного патрулирования, приведены в боеготовность ракетные комплексы. О столкновениях между силами КНР и Тайваня не сообщается.

Как отмечает источник, информация на этот счет от китайского оборонного ведомства не поступала.

Тайбэй регулярно обвиняет Китайскую Народную республику в активизации действий вокруг острова, а также создании локальной напряженной обстановки. Западные средства массовой информации считают, что таким образом Пекин демонстрирует готовность к захвату территории, которую считает субъектом в составе КНР.

Источник: Al Arabiya ✓ Надежный источник
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