Американский флот столкнулся с массовым дезертирством моряков - СМИ

Американский флот столкнулся с массовым дезертирством моряков - СМИ
US Navy/www.globallookpress.com
Бежавшие со службы - военные возрастом до 25 лет

В военно-морских силах Соединенных Штатов возросло общее число дезертирства, сообщает американский телеканал CNBC. Если в 2019 году дезертировали 63 моряка, то спустя два года цифра подскочила более чем вдвое – до 157 человек. 

Как отмечает источник, большинство дезертиров в среднем – военнослужащие возрастом до 25 лет. Американский репортер привела в пример атомный авианосец "Джордж Вашинтон", который стоит на капитальном ремонте уже несколько лет. Экипаж находится на корабле, из-за проблем со сном, дефицита горячей воды и электричества моряки решаются на дезертирство.

По словам журналистки Мелиссы Чан, матросы уже подписали после окончания школы контракт с ВМС, а потому не могут написать заявление об увольнении. В итоге наблюдается крайние меры.

Еще одна причина, говорится в материале – стресс и проблемы с психологическим состоянием. Подобная тенденция, однако, наблюдается лишь на флоте – Корпус морской пехоты и армия фиксируют лишь снижение уровня дезертирства. В остальном же ситуация без изменений.

Источник: CNBC ✓ Надежный источник
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