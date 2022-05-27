Запад ужаснулся от результата действия российского "Солнцепека" в Донбассе

Запад ужаснулся от результата действия российского "Солнцепека" в Донбассе
Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военные эксперты впервые увидели боевой потенциал вооружения на видео

В Сети появились кадры, на которых запечатлена работа российской реактивной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Как пишет американское издание The Drive, они стали "пугающим напоминанием" о том, какую разрушительную силу влечет за собой вооружение российской армии. 

По некоторым данным, систему испытали возле Новомихайловки и Лимана в Донбассе. На видео сняли мощные ударные волны, которые вызывают термобарические снаряды. 

"Достаточно большой взрыв в условиях высокой влажности, подобных тем, что на видео, вызовет падение плотности воздуха вокруг него, что, в свою очередь, временно охладит воздух и вызовет конденсацию некоторого количества водяного пара в нем. Это создает зловещие облака, похожие на пузыри, которые можно увидеть в клипе", – указывается в статье. 

При запуске первый заряд взрывчатого вещества рассеивает облако топлива, а второй – поджигает его, что приводит к огненному взрыву и последующему вакууму, поглощающему кислород. Как отмечают журналисты, от действия оружия нельзя скрыться за усиленным барьером или в пещере, а порой и в бронетранспортере. 

Вторичный эффект применения "Солнцепеков" заключается в нагреве до 2500-3000 °C. Воздействие может быть оказано даже на тех, кто находится за пределами взрыва – в результате человек окажется неэффективным из-за психических и физических травм. 

"Эти кадры служат пугающим напоминанием о том, на что способен ТОС-1А – создавать экстремальную жару и давление, которые могут причинить невероятный вред людям поблизости", – указывается в статье.

Аналитики полагают, что российская сторона использует оружие для финального прорыва укрепленной обороны украинских военных. 

Источник: The Drive
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