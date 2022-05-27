В Прибалтике приготовились к молниеносному удару из-за учений Балтийского флота РФ

В Прибалтике приготовились к молниеносному удару из-за учений Балтийского флота РФ
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страны приготовились к войне

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали новый договор о военном сотрудничестве. Оно подразумевает быстрое перемещение и применение военных сил в регионе при наличии угрозы. Об этом сообщает "Спутник. Литва".

Соглашение утвердили министры обороны Литвы Арвидас Анушаускас, Латвии Артис Пабрикс и Эстонии Калле Лаанет на острове Сааремаа в Эстонии. По их заявлению, это поможет в дальнейшем перемещаться технике и войскам между границами в условиях конфликтов или войны. 

"Нам необходимо изменить наш курс со сдерживания на оборону, и присутствие сил НАТО в Балтийском регионе является его неотъемлемой частью", – отметили в кабинете эстонского министра.

Об этом стало известно после того, как Балтийский флот РФ приступил к военным учениям по обороне побережья Калининградской области. Экипажи малых ракетных кораблей провели тренировки по нанесению ракетных ударов "Калибрами" по предполагаемому противнику. 

Источник: Спутник. Литва ✓ Надежный источник
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