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Военный эксперт Алексей Леонков оценил поставки западного вооружения украинским военным. В беседе с изданием "Военное дело" он рассказал, что о противотанковых зарубежных системах думают российские танкисты.
По его словам, военных не пугают "Джавелины" и NLAW – некоторые танки T-72 версии Б2-Б3 могли выдержать до десяти попаданий. Опасения у них вызывает больше советское вооружение.
"Танкисты говорят, что нам не страшны "Джавелины" и NLAW, нам страшны советские РПГ-7", – указал он.
Леонков отметил, что поставляемая Украине военная техника по ленд-лизу сейчас поступает в страну, но в меньших количествах – ее должно быть в разы больше. Он привел статистику уничтоженных украинских артсистем под Донбассом – их уже более 1,8 тысяч. Чтобы как-то поддерживать сопротивление ВСУ, нужно поставить примерно столько же, поскольку линия боевого соприкосновения будет увеличиваться.
Эксперт отметил, что российская сторона уничтожает часть поставок вооружения, однако некоторые виды доходят до украинцев. К примеру, около 50 гаубиц М777, которые сейчас активно используют на передовой.
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