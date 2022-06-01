Солдаты отработали передвижение "Ярсов" по маршруту

На полигоне в Ивановской области российские военные проводят маневры на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс". Об этом сообщили в Минобороны, передает "Интерфакс".

Напомним, "Ярсы" поступили на вооружение в ВС РФ в 2020 году. Название комплексов расшифровывается как "ядерная ракета сдерживания", они предназначаются для поражения целей на расстоянии до 11 тыс км.

На учениях принимает участие Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) – всего привлечено около тысячи военных и 100 единиц техники.

Как передает телеканал "360", согласно легенде маневров, по движению колонны противник заложил взрывные устройства удаленного управления. Их обезвреживанием занялись специалисты на машине дистанционного разминирования "Листва", после чего российские военные обнаружили диверсантов на беспилотниках и уничтожили.

Подразделения РВСН являются одной из главной ядерных сил России, предназначение которых – ядерное сдерживание при возможной агрессии.

