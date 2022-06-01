Вашингтон впервые признал причастность к кибератакам против России

Вашингтон впервые признал причастность к кибератакам против России
Пол Накасоне. Фото: Rod Lamkey - CNP/www.globallookpress.com
Чиновник заявил, что американские специалисты уже помогали в этом вопросе Украине

Хакеры армии Соединенных Штатов уже смогли провести ряд "наступательных операций" в поддержку украинской стороны, заявил руководитель американского киберкомандования, директор АНБ США Пол Накасоне.

Генерал уточнил, что Пентагон ведет "охоту на опережение" – то есть выявляет все опасные инструменты, необходимые для цифровой атаки, до того, как их начнут применять. Однако Накасоне не стал уточнять, направляет ли американская сторона собственные усилия в этом направлении против Российской Федерации.

"Мы смогли провести полный спектр – это оборонительные, наступательные и информационные операции", – заявил америакнский чиновник, не раскрыв подробности.

Накасане добавил, что Пентагон сохраняет постоянную бдительность и анализирует получаемую информацию ежедневно – таким образом шеф АНБ ответил на вопрос о вероятности кибератак России против Соединенных Штатов. 

Напомним, в прошлом году президент Америки Джо Байден передал своему коллеге из РФ Владимиру Путину список из шестнадцати секторов государственной экономики, которые, по мнению Белого дома, необходимо оградить от кибератак. Москва же в вопросе информационных атак неоднократно отрицала причастность к подобного рода операциям и даже выражала готовность к сотрудничеству в борьбе против хакеров.  

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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