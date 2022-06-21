Командование американского ВМС возмутила выходка иранских солдат

В Персидском заливе едва не произошел опасный инцидент с участием военных кораблей США и быстроходными катерами Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает The Washington Post.

Американские SS Sirocco и USNS Choctaw County совершали обычный переход по международным водам в тот момент, когда встретились с тремя иранскими катерами, "предназначенными для быстрой атаки", пишет издание. Они быстро направились к кораблям США и едва не встретились с ними лоб в лоб – отклонились от курса только после того, как американские суда подали громкий звуковой предупреждающий сигнал, указывает RT.

Как пишет "Свободное пресса", командование ВМС США напугала и возмутила выходка иранских солдат. В качестве второй меры предупреждения они выпустили сигнальную ракету.

По данным источников в Пентагоне, провокация продолжалась около часа – все завершилось только после того, как иранские катеры покинули акваторию.

Инцидент произошел после конфликта между США и Ираном из-за нефти. Ранее в Греции была конфискована баржа с иранской нефтью, которую передали американцам – полагали, что судно попало под действия санкций, однако информация не подтвердилась. Позже иранские солдаты перехватили в международных водах несколько нефтяных барж, которые перевозили топливо в США. Вашингтон назвал такие действия нарушением международного права.