Инцидент с "суперсовременной" подлодкой ВМС Греции привел к травмам экипажа

Инцидент с "суперсовременной" подлодкой ВМС Греции привел к травмам экипажа
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Из-за чего именно случилось нештатное всплытие - неизвестно

В начале июня в Эгейском море произошел инцидент с греческой подлодкой "Пипинос", которую называют "суперсовременной" из всего арсенала ВМС Греции. Однако до сих пор никакого объяснения случившемуся дано не было. Об этом сообщает издание Militaire. 

Всплытие подлодки под углом 52 градуса было "ракетного типа", указывается в статье. Оно оказалось настолько стремительным, что привело к травмам у членов экипажа – серьезных повреждений никто из них не получил. 

Эксперты до сих пор пытаются выяснить, что привело к произошедшему. Они полагают, что дело может быть в неполадках с цистерн с балластом. Человеческую ошибку уже исключили. 

Издание сообщает, что строительство суперсовременных подлодок в Греции было оплачено греками за их налоги в бюджет, работами занимались немцы, а после все доделали "неполучающие зарплату" сотрудники верфи Скараманга. Поэтому было бы хорошо, если бы генштаб дал на эту тему какой-то официальный комментарий. 

Подводная лодка "Пипинос" была спущена на воду в 2014 году. 

Источник: Militaire ✓ Надежный источник
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