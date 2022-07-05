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Президент США Джо Байден поручил увеличить количество эсминцев, базирующихся в Роте в Испании, с четырех до шести – это, считает обозреватель The National Interest Крис Осборн, стало мощным предупреждением для России.
По его словам, два дополнительных эминца позволят усилить боевую мощь и значительно расширить дальность и досягаемость военных кораблей. К примеру, обеспечить быстрый выход к Черному морю.
Осборн заявил, что средниземноморская и черноморская акватории, к которым открывается доступ, будут иметь основополагающее значение для глобального потенциала ВМС США при сдерживании России.
"Крылатые ракеты ВМФ "Томагавк" могут атаковать на расстоянии до 900 миль, что делает побережье России и некоторые районы материковой части страны чрезвычайно уязвимыми для нападения из Черного моря", – пишет он.
Благодаря этому, считает эксперт, российские военные могут с осторожностью вести себя в отношении Украины в этом регионе.
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