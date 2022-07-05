США отправили России "мощное предупреждение" с помощью эсминцев ВМС

США отправили России "мощное предупреждение" с помощью эсминцев ВМС
Фото: Petty Officer 3rd Class Jesse Sc/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эксперт объяснил недавний маневр американского руководства

Президент США Джо Байден поручил увеличить количество эсминцев, базирующихся в Роте в Испании, с четырех до шести – это, считает обозреватель The National Interest Крис Осборн, стало мощным предупреждением для России. 

По его словам, два дополнительных эминца позволят усилить боевую мощь и значительно расширить дальность и досягаемость военных кораблей. К примеру, обеспечить быстрый выход к Черному морю. 

Осборн заявил, что средниземноморская и черноморская акватории, к которым открывается доступ, будут иметь основополагающее значение для глобального потенциала ВМС США при сдерживании России. 

"Крылатые ракеты ВМФ "Томагавк" могут атаковать на расстоянии до 900 миль, что делает побережье России и некоторые районы материковой части страны чрезвычайно уязвимыми для нападения из Черного моря", – пишет он.

Благодаря этому, считает эксперт, российские военные могут с осторожностью вести себя в отношении Украины в этом регионе. 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад впервые признал неготовность к конфликту на Украине

Европа уже отдала ВСУ все, что от нее требовалось - больше уже некуда

Раскрыта стратегия НАТО в случае приминения Россией ядерного оружия

Американцы могут не отважиться на военный ответ Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей