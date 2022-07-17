В США сообщили о тайном и "самом страшном в истории" оружии России

В США сообщили о тайном и "самом страшном в истории" оружии России
Фото: Oliver Gerhard/www.globallookpress.com
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Самые опасные и большие подлодки в мировой истории строились вовсе не в США, а в Советском Союзе, заявил обозреватель американского издания The National Interest Кайл Мизоками. Российские судна класса "Акула" были одними из "самых страшных видов оружия", когда-либо созданных в мировой истории, пишет он.

Журналист рассказал, что они были тайной разработкой советских военных – о их существовании не догадывались до тех пор, пока в 1984 году не вышел в свет роман "Охота за Красным Октябрем", в котором капитан подлодки класса "Акула" пытался сбежать с экипажем в США. 

В статье указывается, что военный потенциал таких подлодок был огромен – они могли уничтожить до двухсот целей с боеголовками, в шесть раз более мощными, чем те, что взорвались над Хиросимой. "Акулы" были основной силой ядерного сдерживания СССР на море. 

"Советский Союз пронюхал о надвигающихся подводных лодках ВМС США с баллистическими ракетами класса "Огайо", которые будут иметь длину 564 фута и нести 192 ядерные боеголовки. Советское руководство решило, что ему нужна собственная подводная лодка, чтобы отреагировать на надвигающуюся угрозу", – указывается в статье.

Мизоками пишет, что всего СССР собирались построить восемь подобных подлодок, однако полностью завершить до распада Союза удалось лишь шесть – все они были унаследованы российским флотом. Сейчас в боевой готовности находится только одна – "Дмитрий Донской". 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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