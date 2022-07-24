ВС РФ оперативно отвечают на вызовы Запада

Вашингтонская администрация с ужасом наблюдает за тем, как российские войска успешно уничтожают противника на украинском фронте. На этом фоне американцы приняли решение изменить формат военной поддержки незалежных и начали активно отправлять на поле боя реактивные установки залпового огня. Однако ВС РФ всегда есть, чем ответить на новые вызовы.



Как отмечают аналитики интернет-издания "Свободная пресса", теперь на полях наши бойцы стали успешно применять боевую машину поддержки танков "Терминатор-2". По имеющимся данным, новейшее российское вооружение активно перебрасывают к Северску.

Пока никакой информации о том, сколько машин уже приступили к выполнению боевых задач, нет. Однако специальная военная техника уже была замечена в районе Северодонецка и Попасной. Массированный огонь, который могут обеспечить русские "Терминаторы", сковывает действия пехоты Вооруженных сил Украины. Благодаря их работе российские войска уверено движутся вперед.

Как отмечают аналитики издания, благодаря высокой эффективности действия "Терминаторов" российские бойцы могут с легкостью проводить зачистку целых городов.