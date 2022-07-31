ВВС уже совершают вылеты в сторону Тайбэя

Официальный Пекин принял решение об оперативной переброске войск к Тайваньскому проливу. Вместе с тем Китай предупреждает Соединенные Штаты о последствиях, если Белый дом вдруг вздумает "играть с огнем".

О точной численности личного состава стянутых к Тайваньскому проливу войск НОАК в настоящее время информации нет.

В социальных сетях гуляют кадры с массовой переброской бронетехники в Фуцзянь – ближайшей к Тайваню провинции Китая. Вместе с тем силы НОАК заняты проведением внеплановых учений с массированной стрельбой и пусками РСЗО в направлении Тайваня.

Позднее стало известно, что китайские ВВС вылетели к Тайваню для защиты государственного суверенитета Китая – с соответствующим заявлением выступил официальный представитель военно-воздушных сил НОАК Шэнь Цзинькэ. Представитель оборонного ведомства назвал защиту границ "священной миссией" для военнослужащих.

Ранее мы писали, что борт со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из Штатов в сторону Тихого океана в рамкаха азиатского турне. Позднее появилась информация, что самолет уже вылетел с Гавайских островов.