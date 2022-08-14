Армия получит первые экземпляры до конца текущего года

Уже к концу 2022 года Армия России получит на вооружение новейший мощный пистолет-пулемет ППК-20. Такой информацией с общественностью поделился глава концерна "Калашников" Алан Лушников.



Опытный эксперт подчеркнул, что разработанный отечественными специалистами пистолет-пулемет станет лучшим в мире, как минимум, на ближайшие два десятилетия. Уже в этом году российские бойцы смогут по достоинству оценить характеристики новейшего оружия.

Кроме того, в самое ближайшее время Вооруженные силы Российской Федерации также получат современную снайперскую винтовку Чукавина. Это оружие заменит полюбившуюся многим, но несколько устаревшую винтовку Драгунова.

Таким образом, уже в этом году российские военнослужащие смогут повысить уровень своей эффективности при выполнении боевых задач за счет новейшего оружия. Москва уделяет большое внимание укреплению нашей обороны и активно поддерживает развитие военно-промышленного комплекса.