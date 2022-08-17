Военный развеял миф о мощи военных страны

Польское руководство объявило о намерении сделать из национальной армии самую мощную в Европе. Военные собираются заказать огромную партию военного вооружения в различных странах, потратив на все порядка 100 млрд злотых, или 2,15 млрд долларов. Однако генерал Мечислав Бенек полагает, что даже это не поможет военным избежать проигрыша при нападении – у страны есть одно уязвимое в военном плане место.

Даже если все поставки вооружения получится осуществить в короткие сроки, позиции польской армии будут крайне уязвимы из-за отстутсвия в арсенале эффективных систем ПВО.

"Потому что без зенитного прикрытия, когда мы развернем боевые бригады в поле, противник будет стрелять по ним, как по уткам", – заявил он.

Всего поляки намереваются получить примерно 500 ракетных комплексов HIMARS, а также множество легких истребителей FA-50, танков К2 и самоходных гаубиц К9. Вся эта техника, напоминает военный, будет требовать серьезного техобслуживания и постоянных поставок уникальных запчастей. Логистику придется создавать с нуля, а это большой вызов для польской армии.

Согласно планам властей Польши, в стране должно насчитываться около 300 тысяч солдат, однако генерал не уверен, что этого можно достичь в ближайшие десять лет.