Россия устрашила Запад таинственным "зверем с глубины" – The Sun

Россия устрашила Запад таинственным "зверем с глубины" – The Sun
Фото: t.me/rian_ru /174507
Зарубежные эксперты в ужасе от новой разработки наших конструкторов

Российские умельцы показали остальному миру новое достижение конструкторской мысли – на форуме "Армия-2022" была проведена презентация концепт-проекта будущей мощнейшей атомной подлодки "Арктур". В западном мире уже отреагировали на это событие.

Так, журналист авторитетного британского издания The Sun Тарик Тахир объявил, что новая подлодка является грозным сигналом всем недоброжелателям Российской Федерации. Эксперт назвал нашу разработку "зверем из глубины", не до конца выясненные разрушительные характеристики которого заставляют западных специалистов трепетать от ужаса.

"Арктур" является самой современной на сегодняшний день субмариной, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Любопытно, что западный журналист особое внимание уделил дизайну подлодки-"убийцы городов". Тахир отметил, что внешний вид субмарины выполнен в стиле "злодеев из киноленты о Джеймсе Бонде", передает телеканал "360".

Известно, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Арктур" будет оснащен самой современной робототехникой. Обнаружить такую субмарину практически невозможно. Конструкторы продолжают работать над новым проектом, мощнейшая подлодка может увидеть свет уже во второй половине текущего века.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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