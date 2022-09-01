Американцы внимательно следят за достижениями наших конструкторов

В западном обществе не прекращают устраивать истерику по поводу сверхмощной Российской Федерации и ее "готовности" разделаться со всем миром. Серьезные опасения у видного американского эксперта вызывают возможности нашего подводного флота.



Так, экс-офицер американской армии Брент Иствуд подчеркнул, что подводное оружие нашей страны может нанести колоссальный урон Соединенным Штатам Америки.

Специалист отметил, что Военно-морской флот Российской Федерации в целом располагает серьезным оружием и всегда вызывал уважение у зарубежных специалистов. Однако теперь, когда на вооружение российских бойцов поступила мощная атомная подлодка БС-329 "Белгород", ситуация заметно изменилась.

Иствуд напомнил, что субмарина вооружена самым современным оружием и оборудованием. На ее борту вскоре должны появиться беспилотные подводные аппараты "Посейдон". Эксперт сообщил, что мощные ракеты могут разрушить прибрежные города Великобритании и США, а также других государств Североатлантического альянса. Такая перспектива всерьез тревожит Вашингтон.