В США запаниковали из-за нового супероружия Путина

В США запаниковали из-за нового супероружия Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы внимательно следят за достижениями наших конструкторов

В западном обществе не прекращают устраивать истерику по поводу сверхмощной Российской Федерации и ее "готовности" разделаться со всем миром. Серьезные опасения у видного американского эксперта вызывают возможности нашего подводного флота.

Так, экс-офицер американской армии Брент Иствуд подчеркнул, что подводное оружие нашей страны может нанести колоссальный урон Соединенным Штатам Америки.

Специалист отметил, что Военно-морской флот Российской Федерации в целом располагает серьезным оружием и всегда вызывал уважение у зарубежных специалистов. Однако теперь, когда на вооружение российских бойцов поступила мощная атомная подлодка БС-329 "Белгород", ситуация заметно изменилась.

Иствуд напомнил, что субмарина вооружена самым современным оружием и оборудованием. На ее борту вскоре должны появиться беспилотные подводные аппараты "Посейдон". Эксперт сообщил, что мощные ракеты могут разрушить прибрежные города Великобритании и США, а также других государств Североатлантического альянса. Такая перспектива всерьез тревожит Вашингтон.

Источник: 19fortyfive ✓ Надежный источник
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