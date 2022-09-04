Россия достала "козырь" из рукава и перепугала НАТО

Россия достала "козырь" из рукава и перепугала НАТО
Фото: соцсети
Российская ядерная подлодка внезапно показалась у берегов Европы

Зарубжные СМИ сообщили, что в начале сентября около Италии начала вести деятельность российская субмарина неопознанного типа. Как долго она пребывает там – неизвестно. Об этом пишет Naval News. 

Несмотря на отсутствие какой-либо информации, журналисты, ссылаясь на собственные данные, отметили, что это наверняка подлодка ядерного типа – либо ударная, либо с крылатыми ракетами. Всего на вооружении у России есть три подходящих под описание класса: "Акула", "Сьерра-I/II" и "Виктор-III".

"Наиболее простое объяснение состоит в том, что она была развернута там, чтобы заменить крейсер "Маршал Устинов" , который покинул Средиземное море 24 августа", – указывается в статье.

Аналитики пишут, что российские подлодки являются "козырем в рукаве" России, поскольку представляют собой самые мощные и живучие средства ВМФ. Теперь внимание НАТО переключилось на субмарину около европейских берегов – как полагают журналисты, между сторонами идет так называемая игра в кошки-мышки. 

Издание Bild сообщает, что на этом фоне возле Британии и Ирландии уже несколько дней плавают эсминцы "Маршал Устинов" и "Вице-адмирал Кулаков". В Германии полагают, что так российские военные отвлекают внимание от подлодки у берегов Италии.

Журналисты подчеркнули, что несмотря на способность субмарины нести ядерное вооружение, вовсе не обязательно, что оно имеется на борту – корабль может просто вести разведывательную деятельность. 

Источник: Naval News
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