Москва готова ответить, в случае провокации НАТО

Норвежцы утверждают, что в преддверии ядерных учений альянса Россия отправила порядка 11 ядерных помбардировщиков на авиабазу на Кольском полуострове. Об этом пишет издание Faktisk со ссылкой на данные спутниковых снимков.

В статье указывается, что арсенал, переброшенный в регион, является "ужасающим". Предположительно это семь самолетов типа Ту-160 Blackjack и четыре Ту-95 Bear-H. Они будут стоять примерно в 30 км от норвежской границы.

Снимки были сделаны американскими спутниковыми системами 7 октября. Чуть позже, спустя два дня, на снимках было видно, что один из самолетов стоял на взлетно-посадочной полосе и готовится ко взлету.

Норвежцы отметили, что Ту-160 является самым большим бомбардировщиком в мире. Его максимальная скорость более чем в два раза превышает скорость звука, и он может преодолеть 2,2 тыс километров за один час.

"Развертывание стратегических бомбардировщиков само по себе является формой ядерного сдерживания", – считают норвежские военные эксперты.

Они полагают, что это является российской подготовкой к предстоящим ядерным учениям НАТО в конце октября. При этом российская сторона о переброске самолетов на авиабазу официально не заявляла.