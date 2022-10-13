Россия переправила ядерные бомбардировщики к границе Норвегии - СМИ

Россия переправила ядерные бомбардировщики к границе Норвегии - СМИ
Фото: PBC Planet Labs
Москва готова ответить, в случае провокации НАТО

Норвежцы утверждают, что в преддверии ядерных учений альянса Россия отправила порядка 11 ядерных помбардировщиков на авиабазу на Кольском полуострове. Об этом пишет издание Faktisk со ссылкой на данные спутниковых снимков. 

В статье указывается, что арсенал, переброшенный в регион, является "ужасающим". Предположительно это семь самолетов типа Ту-160 Blackjack и четыре Ту-95 Bear-H. Они будут стоять примерно в 30 км от норвежской границы. 

Снимки были сделаны американскими спутниковыми системами 7 октября. Чуть позже, спустя два дня, на снимках было видно, что один из самолетов стоял на взлетно-посадочной полосе и готовится ко взлету. 

Норвежцы отметили, что Ту-160 является самым большим бомбардировщиком в мире. Его максимальная скорость более чем в два раза превышает скорость звука, и он может преодолеть 2,2 тыс километров за один час. 

"Развертывание стратегических бомбардировщиков само по себе является формой ядерного сдерживания", – считают норвежские военные эксперты. 

Они полагают, что это является российской подготовкой к предстоящим ядерным учениям НАТО в конце октября. При этом российская сторона о переброске самолетов на авиабазу официально не заявляла. 

Источник: Faktisk
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