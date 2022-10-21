Русская ракета с искусственным интеллектом: как ВС РФ уничтожат американские авианосцы

Русская ракета с искусственным интеллектом: как ВС РФ уничтожат американские авианосцы
При необходимости военные могут сокрушить корабли США

Ни для кого не секрет, что обстановка на международной арене обостряется день ото дня. Страны продолжают меряться вооружением и в случае необходимости готовы обрушить мощный удар на противника. Любопытной информацией о смертоносном российском оружии поделился опытный военный эксперт Виктор Литовкин.

Соединенные Штаты Америки особенно славятся мощными авианосцами, которые способны оказать серьезное влияние на ход потенциальных боевых действий. Однако и на старуху бывает проруха. Так, наши атомные подлодки оснащены ракетами с "изюминкой" – П-700 способны использовать возможности искусственного интеллекта.

Например, при запуске одного снаряда, стальные ракеты присоединяются к нему и уже вместе отправляются в сторону цели. На ходу снаряды способны распределить между собой цели и нанести максимально эффективный удар по авианосной группе: одна может разгромить сам авианосец, две другие атакуют крейсер или иной объект. Соответственно, за счет одного пуска и "распределения обязанностей" будет уничтожена вся группировка.

К слову, недавно стало известно о прорыве наших конструкторов в космической сфере. Отечественные умельцы разработали орбитальный буксир для дальнего космоса, что открывает возможности создания космической транспортной сети, сообщает "Пятый канал".

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
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