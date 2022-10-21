При необходимости военные могут сокрушить корабли США

Ни для кого не секрет, что обстановка на международной арене обостряется день ото дня. Страны продолжают меряться вооружением и в случае необходимости готовы обрушить мощный удар на противника. Любопытной информацией о смертоносном российском оружии поделился опытный военный эксперт Виктор Литовкин.



Соединенные Штаты Америки особенно славятся мощными авианосцами, которые способны оказать серьезное влияние на ход потенциальных боевых действий. Однако и на старуху бывает проруха. Так, наши атомные подлодки оснащены ракетами с "изюминкой" – П-700 способны использовать возможности искусственного интеллекта.

Например, при запуске одного снаряда, стальные ракеты присоединяются к нему и уже вместе отправляются в сторону цели. На ходу снаряды способны распределить между собой цели и нанести максимально эффективный удар по авианосной группе: одна может разгромить сам авианосец, две другие атакуют крейсер или иной объект. Соответственно, за счет одного пуска и "распределения обязанностей" будет уничтожена вся группировка.

К слову, недавно стало известно о прорыве наших конструкторов в космической сфере. Отечественные умельцы разработали орбитальный буксир для дальнего космоса, что открывает возможности создания космической транспортной сети, сообщает "Пятый канал".